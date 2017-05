‘Als de kampioen het thuisrecht krijgt, willen wij meer kaarten voor onze fans’

De KNVB maakte vrijdag bekend dat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal voortaan in het stadion van de landskampioen gespeeld zal worden. Een forse tegenvaller voor Vitesse, dat komende zomer voor het eerst in de clubgeschiedenis gaat spelen in het traditionele openingsduel van het voetbaljaar.

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de Arnhemmers het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opnemen in De Kuip tegen Feyenoord. Vitesse dreigt dan maar 1200 kaarten te krijgen voor die wedstrijd, omdat er alleen Arnhemse supporters in het uitvak plaats kunnen nemen. Dat is tegen het zere been van Vitesse-directeur Joost de Wit, die denkt dat de animo voor deze wedstrijd vele malen groter zal zijn.

“Als Vitesse daadwerkelijk maar 1200 kaarten krijgt, dan nemen wij meteen contact op met de landskampioen en de KNVB en dan willen we graag overleg. Als de kampioen het thuisrecht krijgt, willen wij aanmerkelijk meer kaarten voor onze aanhang”, stelt De Wit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Vitesse is in de afgelopen dagen al overstelpt met aanvragen voor de Johan Cruijff Schaal.