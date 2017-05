Johan Cruijff Schaal niet meer in ArenA: landskampioen speelt thuis

De KNVB heeft vrijdag een nieuwe opzet van de Johan Cruijff Schaal bekendgemaakt. De Nederlandse Supercup werd voorheen standaard gespeeld in de Amsterdam ArenA, maar daar komt vanaf komend seizoen verandering in. Het duel tussen de landskampioen en bekerwinnaar wordt standaard afgewerkt in het stadion van de regerend landskampioen.

Er was de afgelopen jaren veel kritiek over de opzet van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Clubs en supporters zagen het steeds minder zitten om af te reizen naar Amsterdam voor een wedstrijd van hun club. De ArenA raakte daardoor moeilijk uitverkocht. Er werd geopperd om het anders aan te pakken en daar is de KNVB in mee gegaan. De kampioen van de Eredivisie en diens supporters krijgen vanaf komend seizoen het thuisvoordeeld. De voetbalbond verwacht dat de belangstelling voor het duel hierdoor toeneemt.

“We zijn de afgelopen twintig jaar erin geslaagd van de Johan Cruijff Schaal een traditie te maken”, reageert Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB, in een persbericht. “De officiële aftrap van een nieuw voetbalseizoen, vernoemd naar onze beste voetballer ooit, is een begrip in Nederland. Tegelijkertijd hebben we ons oor te luister gelegd bij supporters en clubs en de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe opzet. We houden de traditie dan ook in stand, maar we nemen nu het initiatief om de wedstrijd meer te laten leven onder de clubs en supporters, zodat de supercup qua entourage in de buurt komt van de KNVB Bekerfinale.”

Het duel om de Johan Cruijff Schaal krijgt ook een nauwere samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. Van ieder verkocht kaartje gaat één euro naar de Foundation. De beslissingen voor alle vernieuweingen zijn tot stand gekomen in overleg met de clubs die sinds de invoering van de Johan Cruijff Schaal het meeste aan dit duel hebben deelgenomen. Dat zijn Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. “Ook bekerwinnaar Vitesse en het technisch platform, het overlegorgaan over de sportief-technische aspecten van het Nederlandse voetbal, zijn betrokken bij het proces.”

Stelling 1: de Johan Cruijff ArenA verdient de Johan Cruijff Schaal https://t.co/DMIgIVsZrV #JCSchaal pic.twitter.com/jeEUwwaLi0 — KNVB (@KNVB) 5 mei 2017