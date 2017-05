De Ligt maakt indruk: ‘Ik voel dat het elftal vertrouwen in mij heeft’

Matthijs de Ligt ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig bij Ajax. De zeventienjarige verdediger kende eind maart een dipje, met een tegenvallend debuut in Oranje, maar speelt de laatste weken ijzersterk. Ook tegen Olympique Lyon bewees De Ligt weer zijn waarde voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

“Ik probeer gewoon elke dag mijn best te doen. Ik merk zelf ook dat ik mij ontwikkel. Fysiek, technisch en ook mentaal. Ik heb toch wat meegemaakt de laatste maanden”, zegt De Ligt in gesprek met FOX Sports. Ook van Lyon-sterspeler Alexandre Lacazette had de jonge verdediger tijdens zijn invalbeurt weinig te vrezen. “Natuurlijk is het een geweldige spits die erin komt, maar de spits die er al stond was ook goed. Het is niet per se Lacazette waar ik bang voor zou moeten zijn.”

“Ik voel mij meer op het gemak in het elftal en voel dat het elftal ook vertrouwen in mij heeft. Dat is altijd fijn”, vervolgt de Ajacied zijn verhaal. “Ik laat mij niet zo snel meer van de wijs brengen. Vroeger was het na een foute pass tien minuten: godsamme, jammer van die bal. Dat is iets wat je leert door zulke dingen meegemaakt te hebben.”