AZ bindt talent: ‘Hij heeft alle eigenschappen om een topspits te worden'

AZ heeft een mondeling akkoord bereikt met Myron Boadu over zijn eerste contract bij de club. De Alkmaarders melden op de website dat de zestienjarige aanvaller zijn handtekening onder een contract tot 2020 gaat zetten zodra hij terug is van het EK in Kroatië met Oranje Onder-17.

Vanaf volgend seizoen zal Boadu deel uitmaken van de A-selectie van AZ. De talentvolle aanvaller scoorde dit seizoen zes keer voor Jong AZ in de Tweede Divisie. “Ik ben blij met mijn eerste contract bij AZ. In de wedstrijden die ik voor Jong AZ heb gespeeld, heb ik denk ik een goede indruk gemaakt. Mijn hoogtepunt van het seizoen was dat ik in de winterstop mee mocht op trainingskamp, waar ik mezelf kon laten zien aan de hoofdtrainer”, reageert Boadu op de website van AZ.

“Ik ga m’n best doen om zo snel mogelijk m’n debuut in het eerste elftal te maken”, stelt de aanvaller. Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij dat Boadu tot 2020 gaat tekenen. “Myron heeft alle eigenschappen om een topspits te worden. Hij is tweebenig, fysiek sterk, snel en doelgericht. We zijn er blij mee dat hij heeft gekozen voor een langer verblijf bij AZ.”