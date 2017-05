NAC verbaasd: ‘Een dergelijke overname sowieso uitgesloten’

NAC Breda heeft ‘met verbazing’ kennis genomen van het artikel in De Telegraaf vrijdag, waarin staat geschreven dat de City Football Group miljoenen gaat investeren in een ‘ultramoderne accommodatie’ die nog meer luxe zou hebben dan de trainingsfacaliteiten van Ajax en Vitesse. Ook ontkent de club uit de Jupiler League dat zij definitief onderdeel gaan uitmaken van de City Football Group.

NAC legt op de clubwebsite nogmaals uit hoe het samenwerkingsverband met de City Football Group in elkaar steekt. De club uit Breda mag kosteloos talenten van Manchester City huren. “Daarnaast wordt er door de City Football Group een budget beschikbaar gesteld om in gezamenlijk overleg te investeren in de faciliteiten, in begeleidende staf ten behoeve van de ontwikkeling van alle spelers en kan NAC gebruik maken van de kennis binnen de City Football Group, waaronder de technologische kennis en het scoutingsnetwerk. Ook ligt er nog een 'development fee' in het verschiet voor NAC, mocht een gehuurde speler van Manchester City in de toekomst een volgende stap maken.”

Beide partijen zijn naar eigen zeggen op dit moment ‘erg tevreden’ met de huidige vorm van samenwerken. NAC zal niet definitief onderdeel uit gaan maken van de City Football Group. “Naast het feit dat beide partijen deze intentie niet hebben, is een dergelijke overname sowieso uitgesloten binnen de huidige regelgeving van de KNVB en de statuten van onze eigen club.”

NAC ontkent overigens niet dat er samen met de City Football Group wordt gekeken naar de mogelijkheden om het trainingscomplex een upgrade te geven. “Hierin gaan de gesprekken op dit moment echter niet over een miljoenen investering in een 'ultramoderne accommodatie', maar over een upgrade van de huidige trainingsfaciliteiten in Zundert binnen het budget dat in de huidige vorm van samenwerking is afgesproken.”