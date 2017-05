Ziyech: ‘Ik denk dat wij genoeg talenten hebben die zondag kunnen winnen’

Na de riante overwinning op Olympique Lyon afgelopen woensdag, staat zondag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. Met oog op de return van volgende week donderdag in Frankrijk, neigt trainer Peter Bosz er naar enkele vaste basisspelers rust te geven. Hakim Ziyech geeft aan best te willen spelen, maar kan er genoegen mee nemen als Bosz hem spaart.