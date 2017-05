Gewilde Ajacied krijgt er een Engelse optie bij

Victor Lindelöf leek lang op weg naar Manchester United, maar nu heeft ook Internazionale zich gemengd in de strijd om de verdediger van Benfica. Inter heeft liefst zestig miljoen euro over voor Lindelöf. (A Bola)

Eerder werden Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain al genoemd, nu houdt ook Chelsea de Colombiaanse verdediger nadrukkelijk in de gaten.

(The Sun)

Everton doet er alles aan om Mateo Musacchio uit handen van AC Milan te houden. De club van Ronald Koeman wil de verdediger graag van Villarreal overnemen, maar heeft ook concurrentie van Chelsea. (The Sun)