‘We zijn al twee jaar in gesprek met Atlético Madrid over Lacazette’

Alexandre Lacazette lijkt Olympique Lyon komende zomer te gaan verlaten. Verschillende clubs azen op de diensten van de 25-jarige aanvaller. Arsenal en Atlético Madrid zijn de belangrijkste kandidaten om de Frans international aan te trekken. Jean-Michel Aulas, voorzitter van Lyon, bevestigt dat Atléti al twee jaar achter Lacazette aan zit.

De Franse club gaat vrijdag om de tafel met Lacazette om diens toekomst te bespreken. Het contract van Lacazette in Frankrijk loopt door tot de zomer van 2019. Volgens RMC heeft Atlético Madrid een bod van veertig miljoen euro klaarliggen, wachtend op de uitkomst van hun beroep tegen het transferverbod. Door een straf van de wereldvoetbalbond FIFA mag de Spaanse topclub pas in januari 2018 weer clubs aantrekken. “We zijn al twee jaar in gesprek met Atlético Madrid over Alexandre Lacazette”, bevestigt Aulas. “Misschien wil Alexandre blijven. We hebben hem daar direct nog niet over gesproken. We gaan vrijdag om de tafel en daarna weten we meer.”

Volgens Engelse en Spaanse media is ook Arsenal bereid ver te gaan voor Lacazette. “Atlético is niet de enige club die interesse heeft getoond of een aanbieding heeft gedaan”, aldus Aulas. “Twee jaar geleden hebben we al een bod van veertig miljoen euro geweigerd. We gaan er alles aan doen om hem voor de club te behouden. Er zal een zeer hoog bod op tafel moeten komen om Alexandre van ons af te nemen.” Naast Atlético Madrid en Arsenal zou ook Borussia Dortmund interesse hebben. Volgens de Daily Mirror geeft Lacazette de voorkeur aan Atlético.