Bosz overweegt spelers te sparen: ‘Kunnen zo tien of elf anderen laten spelen’

Ajax-trainer Peter Bosz sluit niet uit dat hij enkele spelers rust geeft in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, komende zondag. De oefenmeester is van mening dat de selectie zo breed is dat hij de nodige spelers op de bank kan houden. Tegen de hekkensluiter van de Eredivisie kunnen de Amsterdammers de tweede plaats zo goed als veiligstellen.

“We zitten nu richting het einde van het seizoen en hebben wel degelijk laten zien dat we onze manier van spelen negentig minuten lang kunnen volhouden. Maar ik vind dat onze selectie zo breed is dat we tien of elf anderen kunnen laten spelen. Of dat een optie is? Alles is een optie”, zegt Bosz in gesprek met Ajax TV.

De wedstrijd tegen Go Ahead lijkt een tussendoortje richting de return in Lyon. “Ik benader dit als een hele belangrijke wedstrijd. “We willen het liefst nog eerste worden. Dat zal heel moeilijk worden en dan willen we wel tweede worden. We willen het ook niet laten aankomen op het laatste duel met Willem II”, stelt de oefenmeester. “Het is natuurlijk flauw als ik zou zeggen dat de wedstrijd tegen Go Ahead even belangrijk is als die tegen Lyon. Ik kijk al het hele seizoen van wedstrijd tot wedstrijd.”