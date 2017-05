Van postsorteerder naar speler van ‘Gala’: ‘Heeft me gemaakt tot wie ik nu ben'

Garry Rodrigues kent een wonderlijk verloop van zijn carrière. In 2011 werkte de 26-jarige aanvaller nog in een postsorteercentrum, terwijl hij bij amateurclub FC Boshuizen voetbalde. Via een aardige omweg is hij bij Galatasaray terechtgekomen, waar hij afgelopen winter tot 2021 tekende.

ADO Den Haag pikte Rodrigues in 2012 op bij FC Boshuizen. Na een huurperiode bij FC Dordrecht liet die club hem naar Levski Sofia gaan. Via Elche en PAOK Saloniki is de aanvaller nu in Istanbul terechtgekomen. “Ik denk nog vaak terug aan de periode dat ik bij TNT Post werkte. Dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik vond het werk helemaal niks. Ging er met tegenzin naartoe. De werksfeer was totaal niet prettig”, zegt Rodrigues in gesprek met ELF Voetbal.

“Ik weet hoe het is als je niks hebt. Wat hard werken inhoudt. Dan weet je ook hoe je met geld moet omgaan”, gaat de Kaapverdisch international verder. “Het merendeel van mijn teamgenoten weet niet wat daar allemaal achter zit. Ik weet wat mensen voelen. Dat vind ik belangrijk. Sommige mensen moeten rondkomen met 1200 euro per maand. Dat is niet makkelijk. Ook nu ik me geen zorgen meer hoef te maken om geld sta ik daar nog vaak bij stil. Dat gaat er nooit meer uit.”

Tot slot wil Rodrigues nog een verhaal uit de wereld helpen: "Ik reed trouwens niet rond in een busje, wat Sierd de Vos altijd vertelt. Hij zegt dat ik daarom zo snel ben, omdat ik altijd langs de deuren moest. Maar ik zat gewoon in het sorteercentrum, pakketjes en brieven te sorteren. En dat moest snel hoor, daar komt mijn handelingssnelheid vandaan, haha."