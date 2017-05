‘Ik had vorig jaar zomer niet verwacht op deze manier weg te gaan bij Ajax’

Riechedly Bazoer vertrok in januari bij Ajax na een tegenvallende eerste seizoenshelft. De jonge middenvelder was onder Frank de Boer nog vaste basisspeler, maar dat veranderde met de komst van Peter Bosz. Onder de nieuwe hoofdtrainer raakte Bazoer zijn basisplek al snel kwijt en moest hij genoegen nemen met een reserverol. Met oog op zijn ontwikkeling zag de ex-speler van PSV maar één oplossing: vertrekken. Bij VfL Wolfsburg mag hij zich intussen weer basisspeler noemen.

Eerder werd de twintigjarige Bazoer nog gelinkt aan Napoli, dat hem voor veel geld wilde overnemen van Ajax. Uiteindelijk betaalde Wolfsburg twaalf miljoen euro aan Ajax. "Mijn intentie was om nog minimaal een jaar bij Ajax te blijven, maar je hebt je toekomst niet altijd in eigen hand", zegt Bazoer in gesprek met ELF Voetbal. "Nee, ik had vorig jaar zomer niet verwacht op deze manier weg te gaan bij Ajax. Ik was tot vorig seizoen basiskracht en speelde in Oranje. Dit seizoen zat ik vaak op de bank of niet eens bij de selectie. Nog een half seizoen niet spelen was voor mij geen optie."

Bazoer verloor zijn basisplaats als verdedigende middenvelder in eerste instantie aan Jaïro Riedewald, die op zijn beurt weer voorrang moest geven aan Lasse Schöne. Bosz gaf Bazoer een korte en bondige uitleg. "Hij vond andere spelers op mijn posities beter”, aldus Bazoer. “Ja, wat moet je daar tegenin brengen. Ik heb altijd gas gegeven op trainingen om het tegendeel te bewijzen. Maar hij geloofde blijkbaar niet in mijn kwaliteiten. Het is niet zo dat we hebben gesproken over wat ik beter moest doen. Of anders. We hadden ook geen ruzie of zo.”

Bazoer zag geen toekomst meer bij Ajax onder Bosz en koos voor een transfer. “Dan zit je je wel te verbijten. Maar ik ben niet iemand die er dan met de pet naar gooit of flauw de ballen weg schiet op het trainingsveld. Ik blijf gefocust. Maar in zo'n situatie moet je wel een besluit nemen richting de toekomst. Dat heb ik gedaan door te vertrekken.”