Koeman reageert: ‘Zijn leven en gezondheid zijn belangrijker dan voetbal’

Aaron Lennon krijgt alle benodigde steun en hulp van Everton in zijn herstel, zo verzekert manager Ronald Koeman op de website van de club. De aanvaller werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met een stressgerelateerde aandoening. Koeman benadrukt dat de situatie een privéaangelegenheid is.

“Wij steunen Aaron waar we kunnen en zullen hem helpen om weer te herstellen. Als dat tijd kost, dan is dat maar zo. Het allerbelangrijkste is nu dat hij weer de oude wordt, want zijn leven en gezondheid zijn belangrijker dan voetbal”, stelt Koeman. Everton bevestigde eerder dat Lennon met een stressgerelateerde aandoening kampt. “Verder is het een privéaangelegenheid. Wij hebben contact met zijn familie en alles blijft tussen ons, de speler zelf en zijn familie.”

Lennon werd afgelopen week door de politie aangehouden nadat hij in de buurt van een snelweg liep in zijn woonplaats Salford. Na een ondervraging van twintig minuten werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Dit seizoen kwam Lennon maar mondjesmaat in actie bij Everton en zijn laatste optreden dateert alweer van februari. Koeman achtte de vleugelaanvaller ‘fysiek niet in orde om deel uit te maken van het team’.