‘Ik denk dat ze veel meer doelpunten maken met Rashford dan met Zlatan alleen'

Door de blessure van Zlatan Ibrahimovic is Marcus Rashford op dit moment de spits bij Manchester United. De Engelsman maakte donderdagavond in het met 0-1 gewonnen Europa League-duel met Celta de Vigo de enige treffer. Volgens Michael Owen is het team van the Red Devils beter af met Rashford.

“Als je het zijn teamgenoten gaat vragen, zullen zij waarschijnlijk zeggen dat ze liever met Rashford voorin spelen. Hij geeft ze opties. Zlatan zal altijd een paar doelpunten meer maken als ze iedere week zouden starten”, stelt Owen tegenover BT Sport. De negentienjarige aanvaller maakte vorig seizoen onder Louis van Gaal zijn debuut bij Manchester United.

Dit seizoen kwam Rashford in alle competities tot 48 wedstrijden, waarin hij 11 keer scoorde. Dankzij zijn treffer in Vigo zette Manchester United een goede stap richting de finale van de Europa League. “Ik denk dat het team veel meer doelpunten maakt met Rashford dan met Ibrahimovic alleen. Het belangrijkste op dit moment is dat Rashford hier blijft.”