Opgehangen poppen van Roma-spelers bij Colosseum zorgen voor ophef

Voetbalminnend Rome is in rep en roer. Drie poppen met tenues van AS Roma om de schouders zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgehangen in een straat dicht bij het Colosseum, met het indrukwekkende amfitheater op de achtergrond.

Bij de poppen, die de shirts van Daniele De Rossi, Radja Nainggolan en Mohamed Salah droegen, hing ook een spandoek. "Een tip zonder slechte bedoelingen... Slaap altijd met het licht aan." Saillant: het Italiaanse parlement keurde donderdag een nieuwe wet goed, waarbij huiseigenaren zich mogen verdedigen in het geval van ongewenst bezoek in de nachtelijke uren.

AS Roma leed afgelopen zondag een gevoelige nederlaag in eigen huis tegen stadsgenoot Lazio: 1-3. Door de nederlaag gaat de landstitel vrijwel zeker opnieuw naar Juventus, dat negen punten meer heeft. In de Serie A staan nog vier speeldagen op de rol.