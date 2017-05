Mourinho: ‘Het is een negentienjarig jochie dat verliefd is op voetbal’

Marcus Rashford zorgde donderdagavond voor het klassenverschil in het eerste Europa League-duel tussen Celta de Vigo en Manchester United. De krachtmeting in Balaidos leek doelpuntloos te eindigen, maar een rake vrije trap van de tiener bracht het scorebord in beweging. Toch was José Mourinho na afloop niet helemaal tevreden.

"In de eerste helft hadden we al twee of drie keer moeten scoren'', sprak Mourinho na afloop. Doelman Sergio Álvarez hield Celta diverse malen op de been, maar zag er minder goed uit toen Rashford uit een vrije trap de 0-1 maakte. "We speelden goed genoeg om het al beslist te hebben. Laten we nu hopen dat Old Trafford volgende week wil dat wij winnen. Want als onze fans dat willen, doen we dat ook.''

Manchester United gaf honderden miljoenen uit om de selectie te versterken. Het is opmerkelijk dat uiteindelijk een zelf opgeleide voetballer voor het verschil zorgt. "Het is gewoon een negentienjarig jochie die verliefd is op voetbal. Na elke training blijft hij nog een halfuur vrije trappen oefenen, zodat hij klaar is als hij de kans krijgt. Dát is mentaliteit. Hij werkt, werkt, werkt. Dus laten we zijn leeftijd maar even vergeten, kwaliteit is het belangrijkst.''