Verhuurde Feyenoorder wil serieuze kans: ‘Dan blijf ik liever hier spelen’

Warner Hahn wil komende zomer alleen onder bepaalde voorwaarden deel uitmaken van het keepersgilde van Feyenoord. De aan Excelsior uitgeleende doelman wil graag terug naar Feyenoord, maar dan om serieus voor zijn kans als eerste keeper te gaan. De huidige verbintenis van de 24-jarige doelman loopt pas medio 2019 ten einde.

"Anders wil ik langer bij Excelsior blijven. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik bij Feyenoord zit en als geboren Rotterdammer is dat fantastisch", erkent Hahn in gesprek met Voetbal International. "Maar ik wil wel spelen en mezelf blijven ontwikkelen. Dus dan blijf ik liever spelen bij Excelsior."

Hahn stond tussen 2012 en 2014 onder de lat bij FC Dordrecht, waar zijn sterke optredens resulteerden in nationale en internationale interesse. De doelman opteerde voor een overstap naar Feyenoord, dat plotseling ook Kenneth Vermeer aantrok. Dat was funest voor Hahn, die eerder aan PEC Zwolle werd uitgeleend, nu het doel van Excelsior verdedigt en afwacht of Brad Jones in Rotterdam zal blijven of niet.