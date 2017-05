‘Als die deal niet doorgaat, heeft Roda JC een heel groot probleem’

Roda JC Kerkrade is weer terug bij af. Donderdag werd bekend dat geldschieter Aleksei Korotaev al sinds februari in de cel zit in Dubai en dus koos de Limburgse club ervoor om de overname van de club op te schorten. Tussen beide partijen werden uitsluitend voorovereenkomsten getekend, waarin Korotaev aan al zijn financiële verplichtingen voldeed. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden.

Frits Schrouff heeft zodoende nog steeds 99,8 procent van de aandelen van de club in zijn bezit heeft en de beoogde overname is voorlopiog on-hold gezet. Clubcoryfeeën maken zich grote zorgen over de toekomst van Roda JC. "Als die deal niet doorgaat, heeft Roda JC een heel groot probleem. Dan vraag ik me zelfs af of er nog wel een licentie komt", zo verzekert voormalig bestuurslid en ex-suikeroom Nol Hendriks aan De Telegraaf.

Ook Sef Vergoossen, voormalig coach van Roda JC en dit seizoen klankbord voor trainer Yannis Anastasiou, is bezorgd. "Roda JC moet met vier scenario’s werken. Eredivisie met of zonder Korotaev en Jupiler League met of zonder Korotaev." Een deal met Korotaev in de Eredivisie betekende een begroting van twintig miljoen euro, maar voetballen in de Jupiler League zónder Koroatev betekent een begroting van vijf à tien miljoen euro.

"En dan is er ook nog eens geen trainer voor komend seizoen en geen technisch directeur. Om het positief te zeggen: er ligt een grote uitdaging", zo stelt Vergoossen, die bijval van Hendriks krijgt. "De onzekerheid mag niet te lang duren, want er moet nogal wat gebeuren aan de selectie. Straks is de markt voor goede spelers veel minder."

In januari werd bekend dat Korotaev van plan was om een deel van de aandelen van Schrouff over te nemen. De Zwitserse Rus besteedde alvast een miljoen euro op de transfermarkt, waarmee Roda JC negen nieuwe spelers vastlegde. Bij zijn presentatie op 3 februari in Kerkrade stelde Korotaev dat hij met Roda JC de Champions League in wilde, maar een week later werd hij opgepakt.