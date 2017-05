Eigenaren Manchester City leggen voorstel bij NEC'er Breinburg neer

De kans is aanwezig dat de wegen van Gregor Breinburg en NEC gaan scheiden. De middenvelder heeft een aanbod van de City Football Group ontvangen, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Breinburg, 25 jaar, heeft nog een contract tot volgend jaar zomer.

Breinburg kan een meerjarig contract bij de City Football Group ondertekenen. De captain van NEC zou dan in het eerste jaar bij NAC Breda in de Jupiler League worden gestald, maar daarna maakt hij een grote kans om naar een club als Melbourne City FC of New York City FC te verhuizen.

Onder de vlag van holding City Football Group bezit de Abu Dhabi United Group, in 2008 opgericht in verband met de overname van Manchester City, al clubs in de Verenigde Staten, Australië, Uruguay en Japan: New York City FC, Melbourne City FC, Club Atlético Torque en Yokohama F.Marinos.

Breinburg was in het verleden tot tweemaal toe dicht bij een transfer naar de Verenigde Staten. Bijna een jaar geleden wenste NEC geen medewerking te verlenen aan een overstap naar Los Angeles Galaxy en in januari kwamen de clubs niet tot een akkoord. Volgens het dagblad heeft Breinburg nu nog geen beslissing genomen.