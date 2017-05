‘Spelers Burnley mogen onderling minimaal tien miljoen euro verdelen’

De spelers van Burnley kunnen deze maand een leuke bonus in de wacht slepen. Lijfsbehoud in de Premier League betekent namelijk dat de selectie van manager Sean Dyche een bedrag van minimaal tien miljoen euro mag verdelen. Burnley keert relatief bescheiden salarissen uit, maar heeft tegelijkertijd een van meest lucratieve bonusstructuren van alle clubs in de Premier League.

Winteraankoop Robbie Brady verdient elke week 40.000 euro, maar het merendeel van de spelers droomt van een dergelijk salaris. Lijfsbehoud betekent voor velen een bedrag wat gelijkstaat aan vijf maandsalarissen. Burnley, dat afgelopen seizoen promoveerde, wil niet boven haar stand leven en hield deze voetbaljaargang rekening met een eventuele terugkeer naar de Championship. Het jaarlijkse salarisbudget bedraagt daarom 'slechts' 47 miljoen euro.

Een zeventiende plaats in de Premier League betekent een bonus van tien miljoen euro en zo houdt elke positie een bepaalde financiële vergoeding in. De huidige veertiende stek zou de spelers een bonus van 10,5 miljoen euro opleveren. Het geld zal onderling worden uitgekeerd op basis van een puntensysteem: een basisplaats is bijvoorbeeld meer waard dan een invalbeurt. Ter vergelijking: titelverdediger Leicester City keerde de spelers vorig seizoen in totaal 'maar' 7,6 miljoen euro uit, ondanks het winnen van de landstitel. Dat was het bedrag waarmee de spelers hadden ingestemd bij een elfde plek of hoger.

Burnley staat zeven punten boven de rode streep, met nog drie speeldagen te gaan. Het team van Dyche komt nog tegen West Bromwich Albion, Bournemouth en West Ham United uit. Nummer negen Southampton heeft slechts twee punten meer dan Burnley, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Lijfsbehoud levert the Clarets liefst 112 miljoen euro aan televisiegelden op.