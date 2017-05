Schorsing van halfjaar na bizarre actie arbiter: ‘Dit is zijn doodvonnis’

De tuchtcommissie van de Russische voetbalbond heeft Andrei Myazin voor zes maanden geschorst. De aanvaller kreeg maandag in de uitwedstrijd tegen Rotor Volgograd (1-2) na een handsbal een gele kaart en was het daar duidelijk niet mee eens. Hij foeterde op de scheidsrechter, maar daar was de arbiter niet van gediend. Deze Sergei Smirnov gaf de spits met zijn schouder een beuk tegen de borst, waarna Myazin hetzelfde terugdeed. Die actie leverde hem meteen een tweede gele kaart op.

Armavir-voorzitter Valentin Klimko spreekt op de officiële website van de club van een ‘extreem oneerlijke’ straf: “De scheidsrechter viel de speler aan, dat is toch gewoon ongekend? Hij provoceerde de speler. Ik praat de actie van de speler niet goed, maar met de rode kaart is hij al gestraft. Met een schorsing van een wedstrijd of drie had ik waarschijnlijk wel kunnen leven, maar dit is gewoon oneerlijk.” Armavir heeft dan ook besloten om in beroep te gaan, bevestigt Klimko.

“Deze scheidsrechter zou voor het leven geschorst moeten worden, zou verbannen moeten worden uit het profvoetbal”, aldus Klimko. De trainer van Armavir, Arsen Papikyan, werd van het veld gestuurd omdat hij de scheidsrechter zou hebben beledigd en is voor drie duels geschorst. “Als een scheidsrechter zich zo gedraagt, dan kan ik toch niet mijn mond houden? Maar ik heb hem niet beledigd, ik heb niet gevloekt”, zegt de coach tegen Championat. Over de beuk van Smirnov heeft Papikyan geen goed woord over.

“Dit is het dieptepunt van de arbitrage. Op de beelden is duidelijk te zien dat de scheidsrechter erg agressief naar onze speler rende, waarna een conflict eigenlijk onvermijdelijk was. We hebben ook kunnen zien dat de schouder van de scheidsrechter de borst van de speler raakt. Het is dan ook complete nonsens dat onze speler voor zes maanden is geschorst. Op zijn leeftijd (29 jaar, red.) betekent dat misschien wel dat hij zijn loopbaan moet beëindigen. Hij moet zijn gezin en kinderen toch te eten kunnen geven? Hij is als het ware ter dood veroordeeld. Door een of andere schurk die Smirnov heet...”

Het beroep loopt nog en dus is het nog onduidelijk of de straf voor Myazin blijft staan. De in Samara geboren aanvaller heeft een aflopend contract bij Armavir en lijkt na dit seizoen dus sowieso te vertrekken bij de club die uitkomt in de Tweede Divisie Zuid, het derde niveau dat te vergelijken valt met de Topklasse. Hij speelde eerder voor Luch-Energya Vladivostok, Shinnik Yaroslavl, FK Ufa, Rotor, Petrotrest, Volgar, Vityaz Podolsk en Olympia Volgograd. Myazin speelde nooit op het hoogste niveau en maakte in de ‘Jupiler League’ van Rusland in totaal 42 doelpunten in 276 wedstrijden.