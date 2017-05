Individuele klasse Rashford bezorgt United uitstekende uitgangspositie

Manchester United heeft het eerste duel met Celta de Vigo in de halve finale van de Europa League in zijn voordeel weten te beslissen. Het team van José Mourinho won door een doelpunt van Marcus Rashford met minimaal verschil in Balaídos en verschafte zichzelf daarmee een prima uitgangspositie met het oog op de return van volgende week op Old Trafford: 0-1.

Celta ontdeed zich in de vorige ronde van Racing Genk, maar gaat sindsdien door een mindere periode. De laatst drie wedstrijden in de Spaanse competitie gingen verloren, waardoor de ploeg van Eduardo Berizzo met weinig vertrouwen toewerkte naar de krachtmeting met United. Toch begon Celta vol goede moed aan het treffen en had het na tien minuten spelen de score kunnen openen toen Nemanja Radoja de bal op het hoofd van Daniel Wass legde. De poging van de Deen vloog echter rakelings voorbij het doel van Sergio Romero, die in plaats van David de Gea tussen de palen stond bij de bezoekers.

United nam na een onwennig begin het initiatief over en mocht het zichzelf uiteindelijk aanrekenen dat het bij rust nog geen afstand had genomen van de thuisploeg. Een poging van Rashford werd op acrobatische wijze onschadelijk gemaakt door doelman Sergio Álvarez, die daarna ook nog redde op schoten van Henrikh Mkhitaryan en Jesse Lingard. Celta beperkte zich in het slot van de eerste helft tot verdedigen en had grote moeite om grip te krijgen op het dynamische middenveld van de Engelsen, dat werd aangevoerd door de sterk spelende Paul Pogba.

Na de onderbreking had United meer te duchten van Celta, maar werd het uiteindelijk op sleeptouw genomen door Rashford. De negentienjarige aanvaller mocht halverwege het tweede bedrijf aanleggen voor een vrije trap op een meter of twintig van het doel van Álvarez en liet de goalie vervolgens kansloos met een tegendraads schot: 0-1. Rashford werd daarna naar de kant gehaald door Mourinho en zag vanaf de reservebank hoe United het tempo uit de wedstrijd haalde en uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig op de been bleef tegen een aanvallend onmachtig Celta.