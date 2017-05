‘Ik heb nog niet met Italiaanse clubs over Kasper Dolberg gesproken’

Kasper Dolberg liet onlangs weten het voorlopig nog te vroeg te vinden voor een vertrek bij Ajax, maar AC Milan heeft daar volgens diverse Italiaanse media geen boodschap aan. I Rossoneri zouden de negentienjarige spits aankomende zomer graag naar het San Siro willen halen.

Dolberg maakt indruk in zijn debuutjaar bij Ajax en werd eerder ook al in verband gebracht met Manchester City en Manchester United. Zaakwaarnemer Jens Steffensen benadrukt in gesprek met Sport Mediaset dat er van concrete interesse nog geen sprake is. "Ik heb nog niet met Italiaanse clubs over Dolberg gesproken."

AC Milan viel vorige maand in Chinese handen en zou gesteund door een riant transferbudget de Italiaanse top weer willen bestormen. Het contract van Dolberg, die dit seizoen in 44 wedstrijden voor Ajax 20 keer trefzeker was, loopt nog door tot de zomer van 2021. Daardoor heeft hij naar verluidt een prijskaartje van circa 25 miljoen euro om zijn nek hangen.