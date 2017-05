Özil is kritiek meer dan zat: ‘Dit is hoe ik ben, ik zal het niet veranderen’

Mesut Özil maakte in de zomer van 2013 voor vijftig miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Arsenal. De middenvelder is de laatste jaren regelmatig het mikpunt van kritiek in de Engelse media. Critici laken vooral de ogenschijnlijk lakse houding van de Duits international, maar die zegt daar weinig mee te kunnen.

"Sommige mensen kijken naar mijn lichaamstaal op het veld en denken dan dat ik er niks om geef. Dit is echter hoe ik ben; ik zal mijn lichaamstaal of speelstijl niet meer drastisch veranderen", laat de 28-jarige Duitser optekenen in gesprek met Goal. "De verwachtingen zijn altijd hoog, omdat ik een speler ben die het verschil kan maken. Daar moet je mee kunnen omgaan."

Özil neemt echter niet alles zonder meer aan. "Ik kan het niet begrijpen als mensen zeggen: 'kijk, hij gaat er niet meer voor' of 'hij rent niet genoeg'. Als je naar de cijfers kijkt, dan zal je zien dat ik veel meters afleg en een goede mentaliteit heb", zegt de spelmaker, die dit seizoen in 28 competitiewedstrijden voor Arsenal goed was voor acht doelpunten en zeven assists.