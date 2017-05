Veteraan Juventus bewierookt Mbappé: ‘Ik heb ze nog niet zoals hij gezien’

Kylian Mbappé werd woensdagavond redelijk in toom gehouden door de defensie van Juventus. De achttienjarige spits van AS Monaco kreeg weliswaar enkele goede kansen in het eerste duel met de Oude Dame in de halve finale van de Champions League, maar slaagde er niet in te scoren. Toch kon Mbappé na afloop rekenen op de complimenten van Andrea Barzagli.

De 35-jarige verdediger van Juventus had zich goed voorbereid op de onderlinge duels met Mbappé. "Hij is een waanzinnige speler. Ik heb in het verleden tegenover een aantal goede spelers gestaan, maar ik heb ze nog niet zoals hij gezien. Op zo'n leeftijd die techniek, fysieke kwaliteiten, snelheid en bovenal bewegelijkheid hebben, dat is indrukwekkend", zei Barzagli in gesprek met Mediaset Premium over de Franse tienersensatie.

Mbappé was in het eerste kwartier dicht bij de openingstreffer, maar stuitte tot tweemaal toe op Gianluigi Buffon. Juventus liep daarna door twee treffers van Gonzalo Higuaín uit naar een 0-2 overwinning en verschafte zichzelf daarmee een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Turijn. Barzagli was blij voor zijn Argentijnse ploeggenoot. "Gonzalo heeft dit seizoen nog niet zoveel doelpunten gemaakt in de Champions League, maar hij is altijd hard blijven werken voor het team. Hij heeft twee moeilijke goals gemaakt. Het kan soms moeilijk zijn voor een spits als hij een paar wedstrijden op rij niet scoort, maar hij heeft zijn hoofd koel gehouden."