‘Balotelli had inmiddels op hetzelfde niveau als Ronaldo moeten zitten’

Mario Balotelli kent een haatliefdeverhouding met Roberto Mancini. De aanvaller debuteerde in 2007 onder Mancini bij Internazionale en werd later door de oefenmeester naar Manchester City gehaald. In Engeland hadden de twee het regelmatig aan de stok met elkaar, maar beide Italianen bewaren desalniettemin goede herinneringen aan elkaar.

"Mario is een goede jongen die een beetje wordt gestuurd door zijn instinct. Hij kan wel eens iets stoms doen, maar zulke dingen kunnen gebeuren als je jong bent", zegt Mancini bij TMW Radio over Balotelli. "Hij heeft zoveel kwaliteiten dat hij inmiddels op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo had moeten zitten. Als hij nog niet op dat niveau zit, dan is dat ook een beetje zijn eigen schuld."

Mancini werd in het radioprogramma live onderbroken door Balotelli, die na teleurstellende periodes bij AC Milan en Liverpool zijn topvorm lijkt te hebben hervonden bij OGC Nice. "Mijn leukste herinnering aan Mancini was de landstitel die we samen vierden bij Manchester City. Dat gezegd hebbende, herinner ik me ook dat hij me vaak afsnauwde", reageert de 26-jarige spits met gevoel voor humor.

Balotelli is bezig aan een sterk seizoen met Nice, dat momenteel op een derde plaats staat in de Ligue 1. De excentrieke midvoor speelde deze voetbaljaargang in totaal 26 wedstrijden voor les Aiglons en was daarin goed voor zestien doelpunten. Afgelopen weekeinde nam Balotelli nog de openingstreffer voor zijn rekening in de met 3-1 gewonnen topper tegen Paris Saint-Germain.