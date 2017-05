Thomas Müller: ‘Dat wordt bij Cristiano Ronaldo wel eens vergeten’

Cristiano Ronaldo hielp Real Madrid dinsdagavond met drie doelpunten bijna hoogstpersoonlijk aan een 3-0 overwinning op Atlético Madrid in de eerste halve finale van de Champions League. Thomas Müller keek met bewondering naar de Portugese superster, die nu in totaal op 102 treffers staat in het miljardenbal.

"We weten allemaal dat het een buitengewone speler, zowel qua verschijning als als voetballer. Hij is een fenomeen", zegt de aanvaller van Bayern München in gesprek met FourFourTwo. "De cijfers die hij al jaren haalt, zijn alleen te halen door enorm hard te werken. Hij is fysiek erg sterk en technisch uiteraard begaafd, maar wat vooral indruk maakt op mij, zijn zijn kopkwaliteiten. Dat wordt wel eens vergeten."

Müller was enkele weken geleden zelf met Bayern het slachtoffer van de topvorm waarin Ronaldo momenteel verkeert. Real won dankzij een hattrick van zijn talisman met 4-2 van der Rekordmeister in de kwartfinale van de Champions League. "Als je naar hem en Lionel Messi kijkt, dan staan zij samen een niveau boven de rest", besluit Müller zijn lofzang.