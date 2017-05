‘Ik ben niet zo gelukkig bij Manchester City als dat ik zou willen zijn’

Het verblijf van Nolito bij Manchester City blijft mogelijk beperkt tot slechts één seizoen. De dertigjarige aanvaller kwam afgelopen zomer voor ongeveer achttien miljoen euro over van Celta de Vigo, maar komt na een sterke start nauwelijks meer voor in de plannen van manager Josep Guardiola.

Nolito begon het seizoen aanvankelijk als basisspeler, maar speelde sinds de jaarwisseling nog maar vijf wedstrijden in de Premier League. "Ik ben niet zo gelukkig als dat ik zou willen zijn. Ik heb nauwelijks gespeeld sinds december", zegt de Spanjaard in gesprek met de Daily Mirror. "Natuurlijk kunnen dingen snel veranderen in de voetballerij. Het enige wat ik op dit moment kan doen, is hard blijven werken."

Een terugkeer naar Celta de Vigo sluit Nolito niet uit. "Ik weet door de berichten die ik nog altijd ontvang dat de supporters me er graag terug zouden zien. We zullen zien. Mijn contract loopt nog twee jaar door bij Manchester City. Het enige wat ik wil is spelen en als dat hier niet mogelijk is, dan zal ik dat met alle plezier elders doen", besluit de linksvoor, die dit seizoen in totaal dertig wedstrijden speelde voor the Citizens en daarin goed was voor zes doelpunten.