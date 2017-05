Gewilde Özil erkent: ‘De aanbieding was interessant en verleidelijk’

Mesut Özil voetbalt om prijzen te winnen en niet om zich tot in lengte van dagen financieel onafhankelijk te spelen, zo benandrukt hij. De toekomst van de middenvelder van Arsenal is een onderwerp waar al maanden over wordt gediscussieerd. Het contract van Özil met de Londenaren loopt namelijk over veertien maanden reeds ten einde.

Het is vooralsnog onduidelijk of Özil bereid is om een nieuw en langer contract met Arsenal te ondertekenen. In januari waren clubs uit China bereid om grof geld voor de ex-speler van onder meer Real Madrid neer te tellen. "Geld heeft voor mij in het voetbal nooit een grote rol gespeeld. Ik voetbal omdat ik daar van houd. Natuurlijk, je verdient geen peanuts en de aanbieding uit China was interessant en verleidelijk."

"Maar nogmaals, geld is niet alles. Ik wil prijzen winnen en ik wil mijn eigen doelen verwezenlijken. Dat vind ik belangrijker dan geld. Daarom heb ik vanaf het begin ook gezegd dat China geen optie is." Özil, 28 jaar, staat naar verluidt voor acht miljoen euro per jaar op de loonlijst van Arsenal, dat wellicht tot verkoop overgaat als de spelmaker ook in de zomer geen nieuw contract wenst te ondertekenen.