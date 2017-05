‘Ik zou Neymar heel graag in het shirt van Bayern München zien’

Bastian Schweinsteiger verdedigde tussen 2002 en 2015 de clubkleuren van Bayern München en volgt de verrichtingen van zijn ex-werkgever nog altijd op de voet. De middenvelder zag Der Rekordmeister afgelopen weekeinde de vijfde landstitel op rij vieren in de Bundesliga, maar denkt dat er voor één speler nog wel plek zou zijn in het sterrenensemble van Carlo Ancelotti.

"Als je mij de vraag stelt welke speler ik heel graag in het shirt van Bayern zou willen zien, dan zou dat waarschijnlijk Neymar zijn", vertelt de 32-jarige Schweinsteiger in gesprek met Goal over de aanvaller van Barcelona. "Ik ben een groot fan van Neymar. Naast het feit dat zijn speelstijl mij enorm aanspreekt, ben ik ook een fan van zijn persoonlijkheid."

Schweinsteiger stond in het verleden al diverse malen op het veld tegenover Neymar, met wie de Duitser een goede relatie onderhoudt. Die dankt hij naar eigen zeggen aan voormalig ploeggenoot Dante "Hij speelde met Neymar in de nationale ploeg van Brazilië en Neymar wilde graag een shirt van mij hebben. Ik heb Dante een shirt gegeven, zodat hij het aan Neymar kon geven", verklaart de veteraan, die tegenwoordig in de Major Soccer League speelt voor Chicago Fire. "Elke keer als we tegen elkaar speelden, was het onderlinge respect groot.”