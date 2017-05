Feyenoord laat minstens drie spelers vertrekken

Valencia is niet bezig met de permanente komst van Munir El Haddadi. De club uit de sinaasappelstad vindt niet dat de Barcelona-huurling twaalf miljoen euro waard is. (Sport)

Miquel Nelom lijkt te vertrekken, terwijl Marko Vejinovic en Simon Gustafson in aanmerking komen voor een verhuurbeurt.