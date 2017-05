Koeman genoot in de ArenA: ‘Ajax kan zeker winnen van Man United’

Ronald Koeman zat woensdagavond op de tribune bij het duel tussen Ajax en Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. In gesprek met de NOS laat de manager van Everton weten genoten te hebben van de ploeg van trainer Peter Bosz en erkent broer Erwin dat Nederland trots mag zijn op de prestatie die Ajax geleverd heeft.

Ajax won met 4-1, een uitslag die hoger had kunnen uitvallen wanneer de aanval van de Amsterdammers zorgvuldiger was omgesprongen met de vele kansen die het kreeg. "Geweldig, eindelijk weer eens reclame voor het Nederlandse voetbal”, reageert de hoofdtrainer van the Toffees. "De intensiteit waarmee ze speelden, er werd goed druk gezet. Het was zeer goed!"

De finale lonkt voor Ajax. In de eindstrijd wacht mogelijk Manchester United, dat het in de halve finale opneemt tegen Celta de Vigo. "Laat ze eerst maar de finale halen, maar dan kan Ajax zeker winnen van Manchester United”, zijn de gebroeders Koeman het met elkaar eens.