Ajax imponeert: ‘Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt in de ArenA'

Ajax zette woensdagavond een prestatie van formaat neer door Olympique Lyon in de Amsterdam ArenA met 4-1 te verslaan. Ondanks de ruime overwinning is de finale in Stockholm nog ver weg. Er staat nog een return in Frankrijk op het programme en Bryan Roy verwacht dat de ploeg van trainer Peter Bosz het daar niet makkelijk gaat krijgen. De oud-international neemt de tweeluik met Schalke 04 als voorbeeld.

“Olympique blijft een hele gevaarlijke ploeg, met goede voetballers. Bovendien hebben we tegen Schalke 04 gezien dat het zomaar fout kan gaan na een goede eerste wedstrijd”, antwoordt Roy tegenover de Volkskrant op de vraag of het nog fout kan gaan. “Ajax zal in Frankrijk minimaal een keer moeten scoren, want het gescoorde uitdoelpunt kan nog van belang zijn.”

Roy vindt dat het hele team een topprestatie heeft geleverd, maar benadrukt het spel van Jaïro Riedewald en Kenny Tete. “Zij komen weinig aan spelen toe en maken een moeizaam seizoen door. Gisteravond vulden ze hun rollen in het elftal moeiteloos in. Dat getuigt van een enorm goede mentaliteit. Grote klasse”, aldus Roy, die onder de indruk was van de sfeer in de ArenA. “'Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt in de ArenA, in alle jaren dat ik er kom. Kippenvel.”

De voormalig aanvaller van Ajax won zelf de UEFA Cup in 1992 met de Amsterdammers. Door de prestaties van het huidige Ajax gaan de gedachten al snel terug naar 25 jaar geleden. Een vergelijking durft Roy niet te maken. "Nee, want wij speelden onder Louis van Gaal het beste voetbal van Europa. We hadden een absoluut topteam in die tijd. We speelden met Ajax om de titel, wonnen de UEFA Cup en met het Nederlands elftal bereikten we de halve finale van het EK in 1992. Met alle respect voor Peter Bosz, maar de prestaties van Van Gaal plaatsen hem in een rijtje met toptrainers als Josep Guardiola en Johan Cruijff.”