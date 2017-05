City-talent: ‘Ik denk wel dat ze bij Ajax van mijn vertrek geleerd hebben’

Op zestienjarige leeftijd verliet Javairo Dilrosun de jeugdopleiding van Ajax voor die van Manchester City. De achttienjarige buitenspeler hoopt zo snel mogelijk zijn debuut te maken in het eerste elftal van the Citizens. Tot dat moment doet hij zijn stinkende best in de opleiding van de Engelse grootmacht. Terugkijkend op zijn vertrek uit Amsterdam heeft hij geen spijt.

Dilrosun vond dat hij te weinig vertrouwen kreeg bij Ajax. Toen Manchester City zich meldde, was hij dan ook snel om. "Ik vond zelf dat ik goed bezig was, maar vanuit Ajax bleef het stil. Geen contract, geen plan", legt hij uit in gesprek met ELF Voetbal. "Ik kreeg niet het gevoel dat ze toekomst in mij zagen."

Dilrosun hoopt dat manager Josep Guardiola hem in de gaten houdt en op korte termijn een kans geeft bij de eerste selectie. Wanneer hij bij Ajax was gebleven, had hij mogelijk al aan het eerste elftal mogen ruiken. "Het is mooi om te zien hoe iemand als Justin Kluivert doorbreekt. Of ik weleens denk dat ik daar had kunnen staan? Het is moeilijk te zeggen hoe ik ervoor had gestaan als ik bij Ajax was gebleven. Ik denk wel dat ze van mijn vertrek geleerd hebben."