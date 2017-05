‘Met Jörgensen kunnen we voetballend meer brengen, dat verklaart het’

Rick Karsdorp ontpopte zich vorig seizoen tot een van de beste rechtsbacks van de Eredivisie en Feyenoorder, die zondag met zijn ploeg de titel kan pakken, was ook deze jaargang weer belangrijk. Er is echter een opvallend verschil met vorig seizoen: waar hij toen elf assists leverde, blijft de teller tot nu toe op vier steken. Blessureleed is daar een verklaring voor, maar Karsdorp wijt dit verschil ook aan de veranderde speelstijl van de Rotterdammers.

Karsdorp heeft nu vaak Steven Berghuis voor zich, een ander soort voetballer dan Jens Toornstra of Dirk Kuyt: “Steven gaat iets meer de combinatie aan met de spits, verlegt het spel en heeft meer dreiging in zijn actie, maar met alle drie heb ik een goede klik. Vorig jaar moesten we het met Michiel Kramer in de spits ook veel meer van opkomende backs hebben. Met Nicolai Jörgensen kunnen we voetballend iets meer brengen. Dat is een groot verschil en verklaart het kleinere aantal assists”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Karsdorp moet op aandringen van Giovanni van Bronckhorst zijn rushes wat meer doseren en vaker het juiste moment kiezen. Als hij echter eenmaal op gang is, zijn er weinig spelers op de Nederlandse velden die hem bij kunnen houden, zo weet hij zelf ook: “Misschien Bilal Basaçikoglu en Terence Kongolo uit mijn eigen team. Of Sheraldo Becker van ADO Den Haag, maar verder zou ik niet snel iemand kunnen opnoemen.”