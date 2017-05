Ziyech nuchter: ‘Dat kan ik natuurlijk niet voor anderen bepalen’

Ajax verraste woensdagavond na de galavoorstelling tegen Schalke 04 opnieuw vriend en vijand door Olympique Lyon met een 4-1 nederlaag naar huis te sturen. De Amsterdammers kunnen de finale van de Europa League inmiddels ruiken en dat succes is ook in de rest van Europa niet onopgemerkt gebleven. Hakim Ziyech hoopt dat er in de zomer niet te veel spelers voor een buitenlands avontuur kiezen.

“Het zou fantastisch zijn om dit elftal bij elkaar te houden. Maar ik kan dat natuurlijk niet voor anderen bepalen. En daarbij: de voetbalwereld blijft een gekke wereld waarin je weinig kunt plannen”, laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. “Ik was al eerder tot het besef gekomen dat de stap naar Ajax perfect voor mij is geweest, maar gisteren kwam daarvan weer de bevestiging.”

Het Europese succes komt ook voor de middenvelder als een verrassing. Net als vele anderen dacht hij ook dat het de komende jaren onmogelijk zou zijn voor een Nederlandse ploeg om de finale van een groot toernooi te halen: “Maar het komt nu wel heel erg dichtbij.”