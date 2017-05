Feyenoord hoefde Ibrahimovic niet: ‘We kozen voor de brave Elmander’

Als technisch directeur van Feyenoord ging Rob Baan tussen 1998 en 2003 over het aankoopbeleid van de Rotterdamse club. In de zoektocht naar een nieuwe spits was Zlatan Ibrahimovic in beeld, destijds nog speler van het Zweedse Malmö. Op advies van de scouts van Feyenoord liet Baan de talentvolle aanvaller lopen en kozen de Rotterdammers voor Johan Elmander.

Ibrahimovic verliet Malmö in 2001 voor ruim acht miljoen euro voor Ajax. "Die was ook bij de Feyenoord-scouts bekend, maar zij vonden hem niet bij de club passen”, aldus Baan in gesprek met Voetbal International. “Ze hadden gezien dat hij zich in een aantal wedstrijden nogal agressief had gedragen, misdragen zelfs. Ook buiten het veld zou hij geen lieverdje zijn.”

Baan had geen oren naar de komst van Ibrahimovic. “Ik heb toen verzuimd zelf een keer naar hem te gaan kijken, ik vertrouwde op de kwaliteiten van de Feyenoord-scouts. We kozen dus voor de brave Elmander en niet voor de agressieve Ibrahimovic. Dat was dus niet zo'n goed idee." Elmander stond tot 2004 onder contract bij Feyenoord en kwam later nog uit voor Toulouse, Bolton Wanderers en Galatasaray. Ibrahimovic hield er een wat glansrijkere carrière op na.