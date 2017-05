‘Wat er met Muntari is gebeurd spijt me, maar wij zijn niet racistisch’

Cagliari bevond zich afgelopen weekend ineens in het midden van een storm van verontwaardiging toen Sulley Muntari, nadat hij racistisch bejegend was door supporters van de club, van het veld stapte. De Italiaanse voetbalbond besloot vervolgens om i Rossoblu niet te straffen omdat slechts een tiental fans betrokken zou zijn bij het incident en voorzitter Tommaso Giuntoli kan zich daar wel in vinden.

“Onze mensen zijn niet racistisch, dat zijn ze ook nooit geweest. Ik vind het banaal dat ik mensen daar aan moet herinneren”, vertelt hij aan Sport Mediaset. “Wat er met Muntari is gebeurd spijt me, al is het wel de moeite waard om duidelijk te maken dat er maar een paar mensen bij betrokken waren.”

De Italiaanse bond besloot de straf voor de middenvelder van Pescara, die op scherp stond en wegens het protesteren een gele kaart ontving, wel te laten staan. De voorzitter van de bond wil hier verder niet te veel over kwijt: “Het zou compleet incorrect zijn voor de voorzitter om commentaar te geven op de disciplinaire maatregelen van de Lega Serie A. Dat zou verkeerd zijn.”