Lyon-trainer realistisch: ‘Het was een ongelijke strijd, vooral na rust’

Olympique Lyon begon woensdagavond nog voortvarend aan het duel met Ajax en was de bovenliggende partij in de beginfase. Uiteindelijk stapten de Fransen met een 4-1 nederlaag van het veld en is de finale uit zicht. Trainer Bruno Génésio legt de schuld van de grote verliespartij bij zijn verdedigers, maar houdt nog altijd hoop op een ommekeer.

"We moeten erin blijven geloven. We moeten dit verlies verwerken”, liet Génésio na afloop van de afstraffing weten tijdens de persconferentie. “Het was een ongelijke strijd, vooral na rust. Wij namen veel risico omdat we een tegendoelpunt probeerden te maken. Daarnaast is de verdediging al vanaf het begin van dit seizoen ons zwakke punt."

Lyon moet volgende week donderdag met ruime cijfers van Ajax winnen om alsnog de finale te bereiken. "We geloven in een ommekeer in de return voor eigen publiek. In dit toernooi zie je soms ploegen sterk terugkomen. En daar moeten wij ons op richten."