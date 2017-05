‘Er is veel hype, maar ik weet niet of hij klaar is voor de top van de PL’

AS Monaco is dit seizoen de revelatie in de Champions League en dat heeft al tot veel aandacht voor de spelers van de Monegasken geleid. Naast bijvoorbeeld Kylian Mbappé en Thomas Lemar wordt ook Tiemoué Bakayoko in verband gebracht met een miljoenentransfer naar een grotere competitie.

De controleur zou begeerd worden door Manchester United en Chelsea, maar Rio Ferdinand weet niet zeker of de Parijzenaar al toe is aan stap naar de top van de Premier League. Bakayoko had woensdagavond in de halve finale tegen Juventus moeite om aan te haken bij het niveau en zijn balverlies leidde uiteindelijk tot de 0-2 van Gonzalo Higuaín: “Ik denk dat we vandaag iets meer van Bakayoko hebben gezien”, begint de oud-verdediger zijn analyse bij BT Sport.

“Hij heeft veel hype gehad, er zijn veel artikelen over zijn komst naar de Premier League geschreven. Ik weet echter niet of hij al klaar is voor die grote stap. Er zaten een aantal tekortkomingen in zijn spel op het gebied van spelers oppikken en het identificeren van gevaar”, besluit Ferdinand. De 22-jarige Bakayoko staat nog tot 2019 onder contract in Monaco en zal tientallen miljoenen op moeten leveren.