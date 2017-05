Feyenoord-steunpilaar geprezen: ‘Die lijkt wel uit de hemel gevallen’

Brad Jones is bezig aan een indrukwekkend seizoen bij Feyenoord. In Rotterdam vreesde men toen Kenneth Vermeer zwaar geblesseerd raakte in de voorbereiding op het huidige seizoen, maar Jones nam al snel alle twijfel weg. De 35-jarige Australische doelman kwam transfervrij over van NEC en groeide uit tot steunpilaar in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Dat is een aardig keepertje hoor. Die lijkt wel uit de hemel gevallen”, zegt oud-Feyenoorder en voormalig keeperstrainer Pim Doesburg in gesprek met het Algemeen Dablad. “Van derde keeper bij Liverpool via NEC naar sleutelspeler bij Feyenoord. Wat vertrouwen met iemand kan doen. Feyenoord heeft dit seizoen enorm op hem geleund.”

Vermeer is inmiddels volledig hersteld van zijn blessure, maar Van Bronckhorst heeft ervoor gekozen om Jones tot aan het einde van het seizoen onder de lat te laten staan. Zondagmiddag kunnen de Rotterdammers kampioen worden op bezoek bij Excelsior.