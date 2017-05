Roda JC zet overname ‘on-hold’: ‘Verrast door de berichtgeving’

Roda JC Kerkrade heeft als reactie op de berichten dat financier Aleksei Korotaev in Dubai in de cel zit laten weten de overname van de club door de Rus voorlopig uit te stellen. De Telegraaf bracht donderdagochtend het nieuws dat de geldschieter al sinds half februari vastzit vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Dit nieuws kwam voor Roda ook als een donderslag bij heldere hemel, zo laat de club weten via een statement op zijn officiële website: “Roda JC is verrast door de berichtgeving omtrent Aleksei Korotaev. Gisterenavond is de directie van de club pas op de hoogte gesteld van de actuele situatie.” De club gaat nu uitzoeken hoe de situatie precies in elkaar zit en hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen.

Als reactie laat de club weten dat de overname door Korotaev voorlopig in ieder geval ‘on-hold’ staat. Roda sloot vooralsnog alleen voorovereenkomsten met de financier, die tot nu toe aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Frits Schrouff heeft nog 99,8 procent van de aandelen in zijn bezit en dat blijft voorlopig zo. Wat dat precies betekent voor het volgende seizoen, weet Roda niet: “Speculeren over het budget is vooralsnog zinloos.”