‘Een droom om bondscoach van Oranje te worden, die kans was er ook’

Ronald Koeman stevent met Everton af op een niet onverdienstelijke zevende plek in de Premier League en de Nederlander heeft grote plannen met the Toffees. De tweede club van Liverpool moet zich in de komende seizoenen serieus gaan mengen in strijd om Champions League-kwalificatie. Hoewel hij dus nog genoeg doorgroeimogelijkheden ziet op Goodison Park, heeft Koeman ook zeker nog andere dromen.

“In mijn leven als professionele coach, heb ik twee dromen die ik uit wil laten komen. De eerste is om bondscoach van mijn land te worden, Nederland. Dat had ik al kunnen doen, maar mijn verplichting jegens Everton voorkwam dat”, vertelt hij in gesprek met Sport. “Mijn andere wens, mijn andere droom, is om ooit coach van Barcelona te worden. Dat is de waarheid.”

“Maar ik ben Everton nog wat verschuldigd. We zijn bezig aan een krachtig en opwindend project en we zullen ons zo goed mogelijk versterken om de Champions League te kunnen bereiken”, gaat hij verder. Een vertrek sluit hij echter niet helemaal uit: “In het voetbal, net als in het leven, kan overal over gepraat en gediscussieerd worden.”