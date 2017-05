Bosz keek wedstrijd helemaal terug: ‘Ik ging om half vijf naar bed’

Ajax-trainer Peter Bosz heeft een korte nacht achter de rug. Na de 4-1 overwinning van zijn ploeg op Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League, dook hij pas om half vijf vanochtend zijn bed in. Donderdagochtend verscheen hij alweer vroeg op de club. "De jongens die hebben gespeeld gaan uitlopen en de anderen gewoon trainen”, vertelde Bosz.

“Het was een bijzondere avond”, erkende Bosz in gesprek met Radio538. "Ik heb met de kinderen en wat vrienden nog een goede fles wijn opengetrokken. Uiteindelijk heb ik de wedstrijd nog een keer helemaal teruggekeken en ben ik om half vijf naar bed gegaan. Dat terugkijken doe ik na een wedstrijd altijd, omdat ik toch niet kan slapen. Dan zit de adrenaline nog zo in m'n lichaam."

Bosz was verbaasd door de prestatie van zijn team. "Iedereen had Lyon hoog ingeschat en niemand had verwacht dat wij op deze wijze zouden winnen. Ik ook niet. Want Lyon is gewoon een heel goede ploeg", aldus de trainer, die met volle teugen genoot van de sfeer in het stadion. "We hebben heel goede, jonge spelers en de laatste maanden is er iets ontstaan tussen de ploeg en het publiek en daardoor ontstaat er een heel apart sfeertje, waardoor jongens een heel hoog niveau halen."