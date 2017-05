‘Ik zei nog tegen Kenny: ’het lijkt wel alsof we in een droom leven‘’

Ajax staat met één been in de finale van de Europa League na de 4-1 overwinning op Olympique Lyon van woensdagavond. Door een schorsing van Nick Viergever en blessure van Daley Sinkgraven deed trainer Peter Bosz een beroep op gelegenheidslinksback Jaïro Riedewald. De verdediger speelde negentig minuten en kijkt op de clubwebsite van Ajax met een trots gevoel terug op de wedstrijd.

Na afloop koos Riedewald er voor om zijn shirtje te ruilen met ploeggenoot Kenny Tete. “Ik zei nog tegen Kenny: het lijkt wel alsof we in een droom leven”, aldus Riedewald, die blij is dat hij zich in deze fase van een Europees toernooi op een dergelijk podium kon laten zien. “Ik kan nu gewoon zeggen dat ik halve finale Europa League heb gespeeld. Dat kunnen er mij niet veel navertellen.”

Vorige week vrijdag verscheen Riedewald nog aan de aftrap bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. “Toen had ik al een vermoeden dat ik in de basis zou gaan beginnen. Vervolgens maak je zo'n fantastische wedstrijd mee in een kolkende Amsterdam ArenA. Geweldig dat we dit als team mogen meemaken."

Ajax is negentig minuten verwijderd van de finale in Stockholm tegen Manchester United of Celta de Vigo. “Wij hopen het natuurlijk volgende week niet meer weg te geven. Zij gaan alles op alles zetten om het ons zo moeilijk mogelijk te maken en wij zullen ons daar tegen moeten wapenen. Aan de andere kant hebben we vandaag laten zien hoe effectief we kunnen zijn."