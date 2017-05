Imponerende Ajacied: ‘Ik geef mezelf misschien een zesje’

André Onana had woensdagavond een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning van Ajax op Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De 21-jarige doelman hield zijn ploeg met een aantal knappe reddingen op de been. Mede door zijn aanwezigheid reist Ajax volgende week met een ruime voorsprong af naar Lyon. Zelf is Onana niet zo onder de indruk van zijn prestaties.

In de openingsfase en in de tweede helft hield Onana de aanvallers van Lyon op imponerende wijze van het scoren af. “Ik ben blij met die reddingen, daardoor krijgt mijn zelfvertrouwen wel een boost. Uiteindelijk gaat het er wel om dat die reddingen belangrijk zijn voor het team”, laat de keeper weten in gesprek met Goal. “Ik geef mezelf misschien een zesje, maar geen zeven of een acht. Voor mij was het geen heel moeilijk duel. Ik was er om mijn best te doen en ballen tegen te houden. Dat is aardig gelukt.”

De ruime zege werd gevierd alsof de finale al was bereikt. Onana weet wel beter. “De kans op de finale is fifty-fifty, want we moeten nog een zware uitwedstrijd spelen”, aldus de Ajacied. “We zullen zien hoe lastig het wordt, maar wij zijn Ajax en we gaan er altijd voor om alles te winnen wat er te winnen valt. Wanneer je thuis speelt, ben je altijd een stukje sterker dan anders. Dat zal ook voor Lyon gelden volgende week.”