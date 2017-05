‘Er is natuurlijk naar gevraagd, maar dat was overmoedig van Ajax’

Ajax haakte anderhalve week geleden definitief af in de titelrace met Feyenoord, dat met nog twee speelronden te gaan een voorsprong van vier punten koestert op de aartsrivaal. Het einde van de Amsterdamse kampioensdroom kwam, drie dagen na de return in de kwartfinale van de Europa League, tegen PSV, terwijl de topper in eerste instantie nog met optimisme werd begroet bij Ajax.

Opmerkingen dat de club na de speelronde bovenaan zou staan omdat Feyenoord de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse af moest werken, zorgden in Rotterdam voor scheve gezichten: “Het is wel een beetje overmoedig als je drie dagen na het succes tegen Schalke 04 in actie moet komen tegen PSV en je roept dat je na het weekeinde bovenaan staat. Er is natuurlijk naar gevraagd, maar toch”, blikt Steven Berghuis terug tegenover het Algemeen Dagblad.

Berghuis heeft het vizier echter alweer op het eerstvolgende duel met Excelsior gericht: “We hebben nu twee matchpoints, we moeten er eentje verzilveren. En het liefst meteen de eerste natuurlijk. We gaan zondag een kampioenswedstrijd spelen. Mooier is er toch niet?”, sluit de Watford-huurling af.