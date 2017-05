Ajax waakzaam: ‘Volgende week is Lacazette er weer vanaf het begin bij’

Ajax zette Olympique Lyon woensdagavond met 4-1 opzij en staat er uitstekend voor op weg naar de finale van de Europa League in Stockholm. Negentig minuten zijn de Amsterdammers verwijderd van de eindstrijd tegen Manchester United of Celta de Vigo. Amin Younes nam de 3-0 voor zijn rekening, maar beseft dat hij vaker had kunnen scoren. Ondanks zijn gemiste kansen kijkt de Duitse buitenspeler met een trots gevoel terug op een historische avond.

De ploeg van trainer Peter Bosz had het moeilijk in de beginfase, maar zocht de kleedkamer na 45 minuten op met een 2-0 voorsprong door goals van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Vlak na rust maakte Younes de 3-0, waarna Traoré de eindstand op 4-1 bepaalde. “Het was een geweldige wedstrijd. Ik ben erg trots op het hele team, maar ook op de supporters, de hele club en de hele stad. Iedereen heeft dit resultaat verdiend", zei Younes na afloop in gesprek met NUsport.

Ajax reist volgende week met een riante voorsprong af naar Lyon. Younes is waakzaam. "We staan weliswaar met één been in de finale, maar zijn er nog niet helemaal zeker van. We moeten volgende week in de return nog een keer scherp zijn en de dingen doen waar we goed in zijn”, aldus Younes, die geen angst heeft voor de return. "Ik ben helemaal niet bang voor Lyon. Ik heb zoveel vertrouwen in onze ploeg. Maar Lyon heeft ook een uitstekend team. Volgende week is Alexandre Lacazette er weer vanaf het begin bij. Op hem moeten we dan zeker goed letten."