Ajax te sterk voor ‘Goliath’ Lyon: ‘Hun budget ligt boven de 100 miljoen’

Olympique Lyon leek als de favoriet het tweeluik met Ajax in te gaan, maar moet na de 4-1 nederlaag in Amsterdam volgende week alle zeilen bijzetten om de finale van de Europa League te halen. De Fransen hebben met bijvoorbeeld Alexandre Lacazette spelers in huis die tientallen miljoenen op gaan leveren en betalen ook veel hogere salarissen dan de tegenstander uit de Eredivisie.

De Telegraaf spreekt zelfs van een financiële ‘David tegen Goliath’-situatie en dat wordt onderschreven door Marc Overmars: “Lyon werkt met een spelersbudget van boven de 100 miljoen euro, wij met 21”, maakt hij de financiële verhoudingen duidelijk.

“Dan heb je het over de salarissen van het eerste, Jong Ajax en de jeugdspelers met een contract. Het maakt het bereiken van de halve finale van de Europa League extra knap”, sluit de directeur spelerszaken af. Ajax moet volgende week in het Parc Olympique Lyonnais de klus zien af te maken en stuit in dat geval in de finale op Manchester United of Celta de Vigo.