Twente-smaakmaker in beeld bij Dortmund en Lazio: ‘Wil elke week spelen’

Enes Ünal maakte vorig seizoen al indruk in de Jupiler League in dienst van NAC Breda en de Turk is in de Eredivisie in het shirt van FC Twente vrolijk doorgegaan met scoren. De Manchester City-huurling is met zeventien doelpunten tot nu toe de meest trefzekere tiener op de Europese velden en beraamt zich inmiddels op zijn volgende stap.

Twente wil graag een jaar langer door met de spits, maar hij staat ook in de belangstelling van grotere clubs. De Telegraaf meldt dat zijn zaakwaarnemer inmiddels bericht heeft gekregen van onder meer Lazio en Borussia Dortmund: “De volgende stap in mijn carrière is heel belangrijk. Ik hoop in juni een beslissing te kunnen nemen”, laat Ünal weten. Aangezien hij, om in aanmerking te komen voor een werkvergunning in Engeland, in de afgelopen twee jaar minstens zeventig procent van de interlands van Turkije gespeeld zou moeten hebben, lijkt de kans klein dat hij volgend seizoen in het Etihad Stadium speelt.

“Manchester City is een prachtige club, maar het is belangrijk dat ik wekelijks volledige wedstrijden speel. Dit jaar bij FC Twente is geweldig.” Hij verwacht dan ook niet de voorbereiding van the Citizens mee te maken, aangezien dat kostbare tijd zou kosten: “Als ik 24 jaar ben, wil ik een topspits zijn. De volgende stap kan ook nog een jaar FC Twente betekenen. Dan moet ik een nog beter seizoen draaien.”