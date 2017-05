‘Zonder hem zou Feyenoord dit seizoen geen kampioen zijn geworden’

Jon Dahl Tomasson wijst landgenoot Nicolai Jörgensen aan als de belangrijkste speler van Feyenoord. De oud-voetballer van de Rotterdamse club weet dat spelers als Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi voor velen dé pilaren van het team van coach Giovanni van Bronckhorst zijn, maar hij vindt zijn landgenoot juist onmisbaar.

Als assistent-bondscoach van Denemarken heeft Tomasson alle wedstrijden van Feyenoord gezien. "Ik ben er zeker van, dat Feyenoord zonder Jörgensen dit seizoen geen kampioen zou zijn geworden. Hij heeft het echt fantastisch gedaan, niet alleen als doelpuntenmaker, maar ook als assistgever", zo geeft de Deen in De Telegraaf te kennen. "Daarbij is hij heel belangrijk geweest in de manier van voetballen van Feyenoord door ballen goed vast te houden, waardoor het team vanuit hem kon doorvoetballen."

In Denemarken was er kritiek op de keuze van Jörgensen voor Feyenoord. Hij werd in staat geacht om het niveau van een grotere competitie aan te kunnen. "Maar ik denk, dat Nederland juist een heel goede tussenstap is geweest voor hem, zoals dat ook voor mij zo is geweest en voor veel andere Deense spelers." Jörgensen is met 21 treffers en 11 assists de MVP van de Eredivisie.